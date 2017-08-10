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    Yolcu otobüsü durdurulunca...

    DHA
    10 Ağustos 2017 - 17:52Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 18:29

    Çorum'un Sungurlu İlçesi’nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan, Pakistan, İran, Somali, Özbekistan ve Suriye uyruklu 119 kişi yakalandı.

    Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ankara- Samsun karayolunun Küçük Sanayi Sitesi önündeki uygulama noktasında, 29 yaşındaki M.Y.'nin kullandığı 59 RU 095 plakalı otobüsü durdurdu.

    Yapılan ilk kontrolde içerisinde çok sayıda çeşitli ülkelerin vatandaşlarının kaçak yolcu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, otobüs polis kontrolünde Mahmut Atalay Spor Salonu’na götürüldü.

    Burada yapılan üst veya eşya aramalarında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen, pasaport ve ülkeye giriş evrakları olmayan Afganistan, Pakistan, İran, Somali, Özbekistan ve Suriye uyruklu 102i erkek 9u kadın ve 8i çocuk olmak üzere toplam 119 kişi olduğu tespit edildi

    Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi. Kaçakları taşıyan yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı.

    Yolcu otobüsü durdurulunca...

     

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    Etiketler: Yolcu otobüsü , çorum , kaçak
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