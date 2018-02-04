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    Yolcu otobüsü devrildi... 1 ölü, 16 yaralı

    AA
    04.02.2018 - 20:33 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

    Zonguldak'ta otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AS 262 plakalı otobüs, Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 16. kilometresinde devrildi.
    Haber verilmesi üzerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

    OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

    Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden kişinin cesedi de, AFAD ekiplerince çıkarıldı. Haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

    Yolcu otobüsü devrildi... 1 ölü, 16 yaralı

    AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek bilgi aldı, ekiplere yardım etti.

    Etiketler: zongldak , trafik kazası , yolcu midibüsü , son dakika
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