Yolcu geÃ§iÅŸinde "Sarp", araÃ§ geÃ§iÅŸinde "KapÄ±kule" Ã¶nde

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale, Nusaybin ve YayladaÄŸÄ± kara hudut kapÄ±larÄ± kapalÄ± durumda bulunuyor. Talep olmasÄ± halinde AkÃ§akale'den insani yardÄ±m malzemelerinin geÃ§iÅŸine izin verilirken, YayladaÄŸÄ±'ndan da yolcu geÃ§iÅŸi yapÄ±labiliyor. Nusaybin Kara Hudut KapÄ±sÄ± ise iÃ§ gÃ¼mrÃ¼k olarak deÄŸerlendiriliyor.Â

Yine Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki KarkamÄ±ÅŸ, Ã–ncÃ¼pÄ±nar, CilvegÃ¶zÃ¼ kara hudut kapÄ±larÄ±yla Ã‡obanbey Demiryolu Hudut KapÄ±sÄ± ise faal hizmet veriyor. Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Habur ve ÃœzÃ¼mlÃ¼ gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ederken, Ä°ran'a geÃ§iÅŸlerde ise GÃ¼rbulak, KapÄ±kÃ¶y ve Esendere gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ± faal kullanÄ±lÄ±yor.Â

Dilucu GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ NahÃ§Ä±van; AktaÅŸ, Sarp ve TÃ¼rkgÃ¶zÃ¼ gÃ¼mrÃ¼k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri GÃ¼rcistan sÄ±nÄ±rÄ±nda hizmet veriyor. Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan KapÄ±kule, Hamzabeyli ve DerekÃ¶y gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan geÃ§iÅŸler devam ediyor.Â

Yunan gÃ¼mrÃ¼k memurlarÄ±nÄ±n grevi nedeniyle araÃ§ ve yaya geÃ§iÅŸine bir gÃ¼n kapalÄ± kalan Pazarkule ve Ä°psala gÃ¼mrÃ¼k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri de 20 Ekim'den itibaren aÃ§Ä±ldÄ±.Â

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin 18 kara hudut kapÄ±sÄ±nda faal hizmet veriliyor.Â

KAPILAR MODERNÄ°ZE EDÄ°LÄ°YORÂ

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, kara hudut kapÄ±larÄ±nÄ±n modernizasyonuna yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Habur ve Sarp kapÄ±larÄ±nÄ±n modernizasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, GÃ¼rbulak, KapÄ±kÃ¶y ve TÃ¼rkÃ¶zÃ¼ kapÄ±larÄ±nÄ±n yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±.Â

Hamzabeyli'nin yeniden inÅŸa edilmesi planlanÄ±rken, KapÄ±kule ve DerekÃ¶y kapÄ±larÄ± yapÄ±landÄ±rmaya tabi tutulacak.Â

EN FAZLA YOLCU SARP'TAN GEÃ‡TÄ°Â

Bu yÄ±lÄ±n 9 aylÄ±k dÃ¶neminde kara hudut kapÄ±larÄ±ndan 9 milyon 577 bini giriÅŸ ve 9 milyon 248 bini Ã§Ä±kÄ±ÅŸ olmak Ã¼zere 18 milyon 825 bin yolcu geÃ§iÅŸ yaptÄ±. KapÄ±lardan geÃ§en araÃ§ sayÄ±sÄ± da 2 milyon 584 bini giriÅŸ ve 2 milyon 578 bini Ã§Ä±kÄ±ÅŸ olmak Ã¼zere 5 milyon 162 bin oldu.Â

En fazla yolcu geÃ§iÅŸi yapÄ±lan kapÄ± 5 milyon 434 bin yolcuyla Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± oldu. Yolcu geÃ§iÅŸinde burayÄ± 3 milyon 920 bin kiÅŸiyle KapÄ±kule takip etti.Â

En Ã§ok araÃ§ geÃ§iÅŸi ise 1 milyon 323 bin ile KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan gerÃ§ekleÅŸti. Bu kapÄ±yÄ± 1 milyon 74 bin araÃ§ geÃ§iÅŸiyle Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± izledi.Â



