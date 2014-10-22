Yolanthe Cabau'dan o fotoğraflara açıklama

BİRBİRİMİZE HALA AŞIĞIZ

Wesley'le hâlâ birbirimize çok aşığız. Onu her gördüğümde yine karnımda kelebekler uçuyor. İki sene önce Amerika'da çekimlerim vardı ve bu yüzden Wesley'yi uzun zaman göremediğim oldu. Çekimi bırakıp gidemiyordum. Birbirimizi çok

özlüyorduk. O özlemi ve duyguyu hayatımda bir kez daha hissetmek istemiyorum.

Beş sene önce evlendik, evlenmeden önce Wesley beni çok kıskanıyordu. Ama bu eskide kalmış bir şey bizim için. Birbirimizden çok eminiz diyebilirim

Kesinlikle birbirimize bir şey yasaklamayız. İkimiz de yetişkin insanlarız ve neyin doğru veya neyin yanlış olduğunu biliyoruz.

KIVANÇ TİPİM DEĞİL

Kıvanç Tatlıtuğ ile haberlerimiz çıkıyor ama Kıvanç bizim yakın arkadaşımız. Benim için çok değerli bir insan. Kalbi çok temiz ve güzel. Onunla zaman geçirmek, bize çok iyi geliyor. Kıvanç benim tipim değil. Kıvanç'ı ağabeyim gibi severim ve Wesley de bunu görüyor. Hayatıma Brad Pitt girse bile, kimse Wesley'nin yerini tutamaz. O adam gibi adamdır. Anne olmak benim hayalim, bunu kimseden hiçbir zaman saklamadım ama acele de etmiyorum... Allah'a bırakıyorum her şeyi. Özel bakım sırlarım yok, haftada beş gün spor yapıyorum. Cildime özen gösteriyorum. Her gün yüzüme bakım yapıyorum. Bence güzel görünmek için kendini iyi hissetmen önemlidir.



