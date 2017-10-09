Günümüzde en çok gelişen kavramlardan biri olan girişimcilik, kendi işinin patronu olmak isteyenler için oldukça cazip. Girişimciliğe adım atmak isteyen gençler son yıllarda devlet desteklerine ve yatırımlara daha kolay ulaşabilirken iş dünyasına daha güvenli ve hızlı bir giriş yapabiliyorlar. Ne var ki girişimcilik her zaman göründüğü kadar olmayabiliyor ve pek çok riski de beraberinde getiriyor. İşte yola yeni çıkacak girişimcilere altın değerinde tavsiyeler:

Doğru ortaklarla yola çıkın

Girişimci olarak ortak seçimi en dikkat gerektiren konulardan biri. Güven duyabileceğiniz ve anlaşabileceğiniz bir ortak ile yola koyulmalı, birbirinizin becerilerini tamamlamalısınız. Ortağınızla iş bölümü yapabilmeli ve profesyonel iş ilişkileri yürütebilmelisiniz.

Özgüven sahibi olun

Girişimci olmak tereddütlere, belkilere yer vermemek ve attığınız adımlarda kararlı ve emin olmak demektir. İyi bir girişimci olmak her zaman özgüven sahibi olmayı gerektirir. Gerektiği yerde risk alabilen ve fırsatları değerlendirebilen girişimciler istedikleri hedefe daha kolay ulaşır.

İnovasyonu önemseyin

İş geliştirme açısından inovatif stratejiler belirlemek ve yenilikleri iş fikirlerinize adapte etmek trendleri de daha kolay yakalamanızı sağlar. İnovatif sistemleri benimsemek ve iş yapış yöntemlerinde yenilikleri takip etmek bir girişimcinin olmazsa olmazıdır.

Zaman yönetimini önemseyin

Zaman yönetimi girişimcilikte başarının sırlarından biri. Etkin zaman yönetimi ile fazla çalışmak yerine planlı çalışarak amaçlarınıza daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Delege edilmesi gereken konuları başkalarına devrederek kendi zamanınızı daha önemli işlere ayırabilirsiniz.

Esnek olmaya özen gösterin

Girişimciliğin altın kurallarından birisi de esnek olabilmek. İşlerin her zaman planladığınız gibi yürümeyeceğini göz önünde bulundurmalı ve her zaman için yedek bir plana sahip olmalısınız.

Açık iletişim kurun

İş hayatında başarının anahtarı olan açık iletişimle her türlü soruna çözüm getirmeniz mümkün. Müşterilerle ve ekibinizle karşılıklı diyaloğa dayanan sağlıklı bir iletişim kurmak anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak işinizde başarıyı yakalamanıza yardım eder.

Yönetebilme becerisine sahip olun

İş yerinde çıkan krizlere çözüm üretmek ve ekibinizden maksimum şekilde yararlanabilmek iyi yönetim becerileriyle doğru orantılıdır. Ekibinizi motive etmeli ve ödüllendirme sistemi ile ekibinizi her daim çalışmaya teşvik etmelisiniz.