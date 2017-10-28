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    Yola kontrolsüz çıkan tır dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

    KAYSERİ (İHA)
    28.10.2017 - 23:23 | Son Güncelleme:

    Kayseri'de kontrolsüz olarak yola çıkan tırın iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

    Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı-Malatya karayolunun 8. kilometresinde, Pınarbaşı istikametine seyreden 38 ST 655 plakalı otomobil ile 38 E 5115 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoför idaresindeki GEPZ 810 plakalı tıra çarptı. Tırın altında sürüklenen otomobilde bulunan 20 yaşındaki Ferdi A. olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Ömer E. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Savaş U. (21), Kurthan A. (21) ve Süleyman E. (20) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tır şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.

    Etiketler: kaza , Kayseri
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