'Yola Geldik' filminin çekimleri başlıyor

İstanbul'da bir restoranda gerçekleşen tanıtımda konuşan Meral Kaplan, filmde Rus asıllı Roksana isimli bir karakteri canlandırdığını söyledi. Kaplan, Herkesin filmden keyif alacağına eminim. Beğenilirse devamı da gelebilir. Bana çok dizi teklifi de geliyor ama kızım küçük olduğu için onunla ilgilenmem gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bir program yapabilirm." dedi. Bir mafya komedisi olan filmin 2016 Nisan ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Senaryosunu Orhan Aydın'ın yazdığı komedi filminin yapımcılığını ise İsmail Çağlar, Fevzi Işık ve Orhan Aydın yapıyor.