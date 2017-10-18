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    'Yol vermedi' diye polise kafa atınca...

    Tezcan SOLMAZ (DHA)
    18.10.2017 - 16:47 | Son Güncelleme:

    Düzce'de, taksi sürücüsü 19 yaşındaki Özkan İ., trafikte 'yol verme' meselesinden tartıştığı polis memuruna kafa atıp, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

    Olay, dün Camikebir Mahallesi Hafız Hasan Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru M.O., caddede asfalt çalışması nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını fark edince asayiş şubesine ait resmi plakalı araçla geri manevra yaparak dönmek istedi. Bu sırada arkada bulunan taksi sürücüsü Özkan İ. de iddiaya göre korna çalarak acele etmesini istedi. Bunun üzerine araçlarından inen taksi sürücüsü ile polis arasında tartışma çıktı. Özkan İ., polis memuru M.O.'ya kafa attı. Kaşı açılan polis memuru, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Takviye gelen polisler ise Özkan İ.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen taksi sürücüsü, nöbetçi mahkemece, 'Görevli memuru kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklandı.

    Etiketler: kavga , Cezaevi
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