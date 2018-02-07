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    Yol verme kavgasında ilginç anlar: 'Ben annesiyim, bana nasıl küfrediyorsun'

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 08:53 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Konak ilçesinde, ESHOT şoförü ile bir servis şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonundan görüntülendi.

    FEVZİPAŞA Bulvarı Hisar Camisi önünde, iddiaya göre, bir servis şoförü ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine servis şoförü, belediye otobüsünün şoförüne saldırdı. Yaşanan bu olay ise bir vatandaşın cep telefonundan görüntülendi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, servis şoförü belediye otobüsünün şoförüne saldırıyor, bu sırada servis şoförünün annesi olduğunu belirten bir kadın, belediye otobüsünün şoförüne “Ben onun annesiyim, sen bana nasıl küfrediyorsun” şeklinde soru soruyor.

    Gerginliğin devam ettiği dakikalarda, aracına giden servis şoförü eline aldığı bir malzeme ile geri dönerek, belediye otobüsünün şoförüne saldırmaya devam ediyor.

    Kavga, belediye otobüsünün şoförünün kapıyı kapatmasıyla sona eriyor. Öte yandan, yaşanan bu olay sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisine neden oldu.

    Etiketler: yol verme kavgası , izmir , trafikte kavga , son dakika
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