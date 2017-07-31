Yol verme kavgası kanlı bitti

Olay, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi Ömerler Yolu Gölet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşıyla birlikte Bakır Mahallesi'ne giden Halil Atik (43), kavşakta kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişiyle yol vermeden dolayı tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesiyle birlikte şahıslardan biri silahını çekerek Halil Atik'e ateş etti. Ağır yaralanan Atik, arkadaşları tarafından Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılırken, Atik'e ateş eden şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Kırkağaç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Atik hayatını kaybetti.

Öte yandan, Atik'in şahıslarla kavga ettiği ve vurulduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen ve olay yerinden kaçan zanlı ise emniyet güçleri tarafından her yerde aranıyor.