MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Yol ortasında tekme tokat kavga

    Yol ortasında tekme tokat kavga

    Hasan KIRMIZITAŞ (DHA)
    28 Temmuz 2017 - 14:23Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 15:02

    Gaziantep'te trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada iki sürücü tekme tokat kavga etti.

    Olay, dün gece Üniversite Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakaları ve isimleri öğrenilemeyen bir motosiklet ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durduran iki sürücü yol kenarında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki sürücü daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Hafif ticari aracın sürücüsünün yanındaki kadının engel maya çalıştığı kavgaya, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşananlar sırasında otomobil sürücüsü kavga ettiği sürücünün motosikletini tekme atarak devirdi. Kavga eden sürücüler, vatandaşların araya girmesiyle güçlükle yatıştırılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

    Etiketler: Gaziantep , yol verme kavgası , tekme tokat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri