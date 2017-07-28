Yol ortasında tekme tokat kavga

Olay, dün gece Üniversite Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakaları ve isimleri öğrenilemeyen bir motosiklet ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durduran iki sürücü yol kenarında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki sürücü daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Hafif ticari aracın sürücüsünün yanındaki kadının engel maya çalıştığı kavgaya, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşananlar sırasında otomobil sürücüsü kavga ettiği sürücünün motosikletini tekme atarak devirdi. Kavga eden sürücüler, vatandaşların araya girmesiyle güçlükle yatıştırılarak bölgeden uzaklaştırıldı.