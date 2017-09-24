Bahçelievler Yenibosna’da bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, yol ortasında kendinden geçti. Sürücüler, gence çarpmamak için yoğun çaba sarf etti.

Ayakta adeta “zombi” gibi dolaşan genç, yol ortasında kendinden geçti. Sürücüler ise gence çarpmamak için yoğun çaba sarf etti. Gencin halini umursamayan vatandaşlar yanından geçip gitti. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ve içler acısı hali yürekleri burkan genç, daha sonra gözden kayboldu.

