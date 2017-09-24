Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Yol ortasında kendinden geçti

    Yol ortasında kendinden geçti

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 10:10

    İstanbul Bahçelievler’de sürücüler, uyuşturucu maddenin etkisiyle yol ortasında kendinden geçen gence çarpmamak için yoğun çaba sarf etti

     

    Bahçelievler Yenibosna’da bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, yol ortasında kendinden geçti. Sürücüler, gence çarpmamak için yoğun çaba sarf etti.

    Ayakta adeta “zombi” gibi dolaşan genç, yol ortasında kendinden geçti. Sürücüler ise gence çarpmamak için yoğun çaba sarf etti. Gencin halini umursamayan vatandaşlar yanından geçip gitti. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ve içler acısı hali yürekleri burkan genç, daha sonra gözden kayboldu.

    Etiketler: bonzai , uyuşturucu kullanımı , bahçelievler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri