YÖK'ün üstün başarı sınıfları İÜ'de açıldı

İstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Binası'nda yapılan açılış etkinliğine, Temel Bilimler Programları (TEBİP) Üstün Başarı Sınıfları'na seçilen öğrenciler ile veliler katıldı.

Açılışta konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, temel bilimler alanında farklı ve kalıcı bir programı başlatmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Temel Bilimlerin YÖK tarafından getirilen teşvikler sayesinde son yıllarda büyük ilgi gördüğünü belirten Saraç, bunun her geçen gün arttığını ve bu projeyi birkaç yıldır hayal ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"YÖK olarak üstün başarı sınıflarını oluştururken sizlere eğitim-öğretim hayatlarınız boyunca ne tür katkılar ve destekler verebiliriz sorusunun cevabını aradık. Türkiye tarihinde şu ana dek uygulanmamış bir destek programıyla üstün başarı sınıfı oluşturuyoruz. Bu programı Türkiye'de ilgili programların en başarılılarını seçebilmek imkânına sahip olarak oluşturduk. Dolayısıyla bu programlardaki öğrencilerimiz Türkiye genelinde farklı üniversitelere yerleşen en üstün başarılı öğrencilerimiz. Temel bilimlerde ilk üç sıradan yerleşen öğrencilerimize burs veriyoruz. Fakat bu bursun miktarını sizlere has olmak üzere arttırdık, arttırıyoruz. Tabii burs dediğimiz bu husus her şeyin başladığı ve bittiği nokta değil. Önemli olan bu projenin kurgusu."

"MİSYONUNUZ BİLİM İNSANI OLMAK"



Saraç üstün başarı sınıfları oluşturulurken dikkat edilen noktalara da değinerek, bu sınıfın öğrencilerinin belirgin vasfını başarılı olma durumu olarak aradıklarını, seçimin bu şekilde yapıldığını dile getirdi.

Program için özel bir müfredat oluşturulduğunu anlatan Saraç, "İlk sınıftan itibaren sizlerin başarısına uygun bir müfredat hazırlanıyor. Eğitim dili Türkçe, ancak özel bir ilgi ve alakayla yabancı dil dersleri oluşturuluyor. Sizlere yabancı dil 20 kişilik sınıflarda öğretilecek. Bu sınıflara girdiğiniz andan itibaren sizlere biçtiğimiz temel misyon 'Temel Bilimler alanında bilim insanı olmak. Sizlerden temel bilimlere yön verecek ve o konularda buluşlar üretebilecek kişiler olmanızı bekliyoruz. Bu yüzden sosyal bilimlerden, farklı disiplinlerden de bilgi edinmenizi de istiyoruz. Ufkunuzun olabildiğince geniş olmasını istiyoruz" dedi.

Saraç, İÜ'nün bu program için en doğru yer olduğuna işaret ederek, bu üniversitenin yükseköğretim tarihinin temeli olduğunu, öğrencilerin de yükseköğretim tarihinin en önemli üniversitesinde eğitim göreceğini söyledi.

YÖK Başkanı Saraç, üstün başarı sınıflarındaki öğrencilerin yurt dışı tecrübesinin olmasına da dikkat edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sizin üzerinizdeki ilgi ve alakımız eğitim hayatınız boyunca sürecek ve mezun olduktan sonra da sizleri yönlendirmeyi bir rehberlik hizmeti olarak sürdüreceğiz. Yabancı dilin yanı sıra özellikle kendi alanınızla ilgili bilgi ve görgünüzü arttırmak için YÖK ve İÜ olarak bu hususta da ilgili bir planlama yapılıyor. Sizden beklentilerimizin ne kadar yüksek olduğunu ve size sunduğumuz imkanların da ne denli önemli olduğunu fark ederek derslerinize sarılmanızı ve eğitim öğretiminizde sadece bilime kendinizi vermenizi ve ideallerinizi de yüksek tutmanızı istiyoruz."

"ÜLKEMİZİN NADİR ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDEN BİRİ HİZMETE GİRECEK"



İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitelerinin böyle değerli bir program için seçilmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Projenin baş mimarının Prof. Dr. Yekta Saraç olduğunu belirten Ak, şöyle devam etti:

"Sizlere fen ve mühendislik fakültelerimizin imkânlarını sunuyoruz. Bu imkânları değerlendirebilecek ve buradan çok olumlu sonuçlarını göreceğimiz çalışmalara gönül vereceğinizden eminiz. Başarınız bu programın sürdürebilirliğini bize gösterecek. Üzerimizde ilk olacağınız için ayrı bir sorumluluk da var. Bu sorumluluğun bilincinde olduğunuzu görüyorum. Şanslısınız, çünkü bu iki fakültemizin mevcut imkânları dışında hemen Vezneciler'de fen fakültesi girişinin karşısında bir inşaat görüyorsunuz. Bu inşaatımız biyomühendislik binası. Bitmesi halinde Türkiye'de nadir araştırma merkezlerinden birisi olacak. Yaklaşık 120 laboratuvar olan ve tümüyle temel bilim çalışmalarının yapıldığı bir eğitim ve araştırma yuvası sizin kullanımınıza açılacak."