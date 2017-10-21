YÖK’ten YKS’yle ilgili ek soru ve yanıt... Özel yetenek için en az 150 puanı gerekiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), internet sitesinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için zaman zaman güncelleyeceğini açıkladığı "Yükseköğretim Kurumları Sınav Sistemi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları"na eklemeler yaptı. Buna göre, YKS’de puanlar, YGS-LYS sisteminde olduğu gibi 100 ile 500 puan aralığında hesaplanacak. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecek.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredatla alan adaylar için de YGS-LYS sistemindeki uygulama söz konusu olacak. Yani bu durumdaki adaylar, sınavda ilave felsefe grubu sorularını cevaplayacak, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını yanıtlamayacak.

YÖK, kamuoyunda yeteri kadar anlaşılmayan sosyal bilimler-2 testinde yer alan 12 soruluk felsefe grubu (mantık, psikoloji, sosyoloji) testinde, ayrıca felsefe sorularının bulunup bulunmayacağına ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi. Bu kapsamda, "Felsefe grubundaki sorulara felsefe soruları tabii olarak dahildir" açıklaması yapıldı. Felsefe grubuna ‘mantık, psikoloji ve sosyoloji’nin, "Felsefe dışındaki alanlardan hangilerinin dahil olduğunun belirtilmesi" amacıyla yazıldığı vurgulandı.

ÖZEL YETENEK SINAVI

Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türüyle başvurulabileceği konusundaki soruya da yanıt veren YÖK, "Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile başvurulabilecek. Bu programlara başvurabilmek için YGS-LYS sisteminde olduğu gibi TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyor" bilgisini paylaştı.

SALONDAN AYRILMA SÜRESİ

YKS’de adayların sınav salonundan ayrılışıyla ilgili olarak ÖSYM tarafından makul süreler belirleneceği, buna ilişkin bilgilerin Başvuru Kılavuzu'nda ve ÖSYM'nin web sayfasında bildirileceği aktarıldı.

YÖK yetkilileri, yeni sınav sistemine ilişkin kendileri için net olan ancak kamuoyunca yeterince net olarak anlaşılmayan konuları, kurulun web sitesindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne bu tarz eklemeler yaparak paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.