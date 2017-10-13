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    YÖK’ten YKS açıklaması: 200 puan bir sonraki yıl düşer mi?

    Hürriyet Eğitim
    13.10.2017 - 11:31 | Son Güncelleme:

    YÖK, yeni üniversiteye giriş sisteminde yapılacak YKS’nin ilk oturumunda alınan 200 puanın geçerliliği ve ne zaman puan kesintisi olacağı konusunda açıklama yaptı.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye girişte uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılacak birinci oturumdan alınacak 200 ve üzeri puanın iki yıl geçerli olması ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, bir aday ilk yıl 200 ve üzeri puan alan ve bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adayların puanı bir sonraki yıl da geçerli olacak. Ancak, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi puan kesintisi yapılacak. YÖK’ün açıklaması şöyle:
    Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 200 ve üzeri puan almış bir aday o sene bir yere yerleştirilmiş ama kayıt yaptırmamışsa, bir sonraki sene TYT puanını yine kullanabilir ama yıllardır olduğu gibi puan kesintisine uğrar.”

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