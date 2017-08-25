YÖK’ten üniversitelere kayıt analizi: Bu yıl daha fazla aday kayıt yaptırdı

2017 ÖSYS yerleştirmelerinde hak kazanarak devlet ve vakıf üniversitelerine kayıt yaptıran adayların sayısının 2016’ya göre artığını vurgulanan değerlendirmede, bunun ‘küçümsenemeyecek bir iyileşme’ olduğu belirtildi. Buna göre tüm üniversitelerde ön lisans ve lisans programlarında 2016’da 77 bin 464 olan kaydolmayan aday sayısı 2017’de 59 bin 313‘e geriledi. YÖK, analizde bunun adaylara ek yerleştirme döneminde bir programa yerleşmek için daha fazla imkan sunduğunu da belirtti.

VAKIFLARDA DA SAYI ARTTI

2016 ÖSYS’ de kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan aday sayısı devlet üniversitelerinde lisansta 12 bin 72, ön lisansta 45 bin 622 oldu. Toplam kayıt yaptırmayan aday sayısı 57.694 idi. 2017’de ise bu sayı lisansta 10 bin 746, ön lisansta 33 bin 92, toplamdaysa 43 bin 838’e geriledi. Vakıflarda geçen yıl ise yerleştiği halde lisansta 4 bin 970; ön lisansta 12 bin 587 toplamdaysa 17 bin 557 aday kayıt yaptırmamıştı. Bu yıl lisansta 4 bin 580, ön lisansta 8 bin 975, toplamda ise 13 bin 555 aday kayıt olmadı.

ÜNİVERSİTELİ OLMAK İÇİN İMKANINIZ VAR

2017 yılı yerleştirme ve kayıt işlemleri sonuçlarına göre ek yerleştirme için önemli sayıda kontenjan olmasının, öğrencilere geçtiğimiz yıllara göre ek yerleştirme sürecinde daha fazla imkan sunacağına da belirtti.