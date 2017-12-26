YÖK’ten üniversitelerde ‘eş durumu’ operasyonu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i arayıp rahatsızlığını ilettiği öğrenildi.

Rektör Şeker Hürriyet’e, tüm işlemlerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na uygun yapıldığını belirterek, “Eşini, Prof. Dr. Celalettin Vatansev’in itirazına rağmen kadro ilanına çıkarak aldık. Abisini istihdam ettiğimizde dekan bey burada değildi. Oğlu ise asgari ücretle kısa bir süre çalıştı ve şimdi görevde değil” dedi.

Konuyla ilgili rektörlükten yapılan açıklamada da “Akademik personel alımlarında izlenecek olan yöntem bellidir. Atamalar mevzuata uygun şekilde gerçekleşmiştir. Meram Tıp Fakültesi Hastanemizin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda bulunan kadro açığına istinaden çıkılan ilanın akabinde dekan beyin eşi Yrd. Doç. Dr. Hülya Vatansev’in, dekan beyin itirazına rağmen ihtiyaca binaen tarafımızdan ataması yapılmıştır” denildi.

Prof. Dr. Zeynep Türk

REKTÖRÜN DEKAN EŞİ GÖREVDEN ALINDI

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün yakınlarını üniversitede önemli kadrolara yerleştirildiği iddialarını değerlendiren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), rektörün eşi KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zeynep Türk’ü görevden aldı.

Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ün görev yaptığı 2014 yılından bu yana eşi Prof. Dr. Zeynep Türk’ü dekan vekili, akrabası Prof. Dr. Sabri Ulukanlı’yı rektör yardımcısı, Ulukanlı’nın biyolog eşi Prof. Dr. Zeynep Ulukanlı’yı Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, yine akrabası Doç. Dr. Bülent Öz’ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Öz’ün eşi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. A. Ayşe Tülin Öz’ü Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü olarak atadığı ileri sürüldü. Ayrıca rektörün eşinin dayısı Savaş Dündar’ın Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, kuzeni Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar’ın da Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptığı iddia edildi. Bu atamalarla Prof. Dr. Murat Türk’ün senatoda 7 oy hakkına sahip olduğu ileri sürüldü. (DHA)