YÖK'ten üniversite-sanayi iş birliğinde yeni model

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile ASELSAN arasında ‘ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı’ iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Saraç ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özkol ve Genel Müdürü Faik Eken imza attı.

Saraç, YÖK'teki imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük ekonomisinden birisi olma hedefinin başında, Ar-Ge odaklı büyümenin geldiğini söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedefi dikkate alındığında, ülkenin buna ulaşabilmesinin nitelikli bilgi ve insan faktörüyle mümkün olabileceğini belirten Saraç, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğrenimin artırılması 2000'li yıllardan önce çözümlenmesi gereken en önemli sorunken, özellikle 2003-2014'te bu konuda sayısal açıdan çok önemli gelişmeler sağlanarak, bir sıçrama yaşandı. 'Yatay büyüme' olarak adlandırabileceğimiz büyümeye ülke olarak şahit olduk. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması da nitelik ve kalite bakımından büyüme."

Son 2,5 yılda YÖK'ün ilgili tüm paydaşlarıyla, girdi ve süreç odaklı pek çok yeniliği gerçekleştirdiğine dikkati çeken Saraç, bunların başında Kalite Kurulunun oluşturulması ve misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmanın geldiğini belirtti.

Saraç, "Bugün imzalanacak protokol de bu girişimlerimizle bütünleşik bir yapı içerisinde. Türk yükseköğretim sisteminde bu yapısal değişim sürecini başlatabilmek ve başarıyla sürdürebilmek için nitelikli insan kaynağına öncelikli ihtiyaç duyduğumuz açık" dedi.

YÖK'ün doktora derecesine sahip insan kaynaklarının nicelik ve niteliğinin artırılmasına yönelik olarak ‘100/2000 Doktora Projesi’ni hayata geçirdiğini anlatan Saraç, şöyle devam etti:

"Yeni YÖK'ün stratejik yaklaşımıyla hayata geçirilen bu projeleri, Türk yükseköğretiminin keyfiliğe ve mühmelliğe bırakılmadığını gösteriyor ve bilimsel bir metotta, rasyonel bir tarzda yeniden şekillendirilmesine katkı sağlıyor. YÖK, bilim hayatını üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirme ve yükseköğretimi kalite, ihtisaslaşma ve öncelikli alanlar, nitelikli kavramlarla yeniden yapılandırma gayreti içinde."

İmzalanan protokolü önemsediklerini dile getiren Saraç, "Sanayi sektörünün öncü kurumu ASELSAN ile lisans üstü eğitim odaklı ASELSAN akademi sürecini başlatmak üzere bir protokol imzalayacağız" dedi.

Yekta Saraç, "Protokol kapsamında ASELSAN'ın insan kaynağının, niteliklerinin bilgi ve bilim temelli olarak daha da artırılmasına yönelik ülkemizin alanlarında başarılı üniversitelerinde doktora yapabilmeleri mümkün olabilecek. YÖK olarak bu süreçte koordinasyonu ve yönlendirici bir rol üstleneceğiz. Bu şekilde 'Yeni YÖK' olarak akademi vasıtasıyla ülkemizde uzun süredir konuşulan üniversite-sanayi iş birliği sürecine yeni ve yenilikçi bir model daha dahil etmiş olacağız" diye konuştu.

"Çağı yakalayan insan kaynağıyla sanayi yükselecek"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özkol ise "Ülkemizin dört güzide üniversitesi bir araya gelerek, ASELSAN gibi savunma sanayinin amiral gemisi kabul edeceğimiz bu kuruluşla birlikte sanayi-üniversite iş birliği yüksek lisans programını ortaya koydu" dedi.

İnsan kaynağının yeterli olmaması durumunda, istenilen sistemlere sahip olunsa da gereken verimin alınamadığını belirten Özkol, "Şunun farkındayız, biz yeterli, bilgili, donanımlı, çağı yakalayan insan kaynağını yetiştirirsek, arkasından teknoloji ve sanayi kendi kendine yükselecek" diye konuştu.

ASELSAN personeli çalıştığı projelerden tez hazırlayacak

Proje kapsamında, ASELSAN personelinin Orta Doğu Teknik, Gazi, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinde, şirketin misyon ve vizyonuna uygun olarak, savunma sanayi alanında yüksek lisans ve doktora tezi araştırma konularında eğitim alması sağlanacak.

Endüstriyel Lisansüstü Eğitim Programı ile ASELSAN'ın sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikiminin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Akademik yeterliliğe sahip personelin savunma projelerinde görevlendirilmesiyle, savunma sanayi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacak.

ASELSAN Akademi Programı, şirketin ve Türkiye'nin kritik teknolojilerinde gelişimini sağlayarak, rekabet gücünü artıracak.

Programa katılan ASELSAN personeli, çalıştığı projelerini endüstriyel tez kapsamında gerçekleştirerek, lisans üstü diploma sahibi olacak.

Üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dahil olarak, endüstriyel tecrübeleriyle eğitim ve teknolojiye katkıda bulunacak.