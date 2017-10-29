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    YÖK’ten tıp fakültesi birincilerine müjde

    EĞİTİM SERVİSİ
    29.10.2017 - 23:20 | Son Güncelleme:

    YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), tıp doktorlarının mecburi hizmet yükümlülükleriyle ilgili iyileştirme yapılması için Sağlık Bakanlığı’na teklif sundu.

    Teklifte, tıp fakültelerini ilk sırada bitiren tıp doktorlarının mecburi hizmetlerini öncelikli olarak kendi tercih ettikleri yerde yapmaları öngörülüyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile görüştüğü, Bakan Demircan’ın konuya olumlu yaklaşarak tıp fakültesi birincilerinin bu başarılarını desteklemenin önemine vurgu yaptığı öğrenildi. Ayrıca YÖK bünyesinde yapılan çalışmalarda tıp ve tıpta uzmanlık eğitimlerine ilişkin farklı konuların da masaya yatırıldığı ve bu kapsamda iyileştirmelerin devam edeceği açıklandı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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