YÖK’ten tıp fakültesi birincilerine müjde

Teklifte, tıp fakültelerini ilk sırada bitiren tıp doktorlarının mecburi hizmetlerini öncelikli olarak kendi tercih ettikleri yerde yapmaları öngörülüyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile görüştüğü, Bakan Demircan’ın konuya olumlu yaklaşarak tıp fakültesi birincilerinin bu başarılarını desteklemenin önemine vurgu yaptığı öğrenildi. Ayrıca YÖK bünyesinde yapılan çalışmalarda tıp ve tıpta uzmanlık eğitimlerine ilişkin farklı konuların da masaya yatırıldığı ve bu kapsamda iyileştirmelerin devam edeceği açıklandı.