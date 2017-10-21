YÖK’ten öğretmenler için mesleki gelişim çalıştayı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğretmen yetiştirmedeki sorunların çözümü ve kaliteli mesleki gelişim için çalışıyor. Öğretmen yetiştirmede üniversite/fakülte-okul işbirliğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanmasına yönelik ilk toplantı, çeşitli eğitim fakültelerinden katılan öğretim üyeleriyle 6 Ekim’de YÖK’te yapılmıştı. Bu çalışmanın devamı niteliğinde olan ve daha nitelikli, donanımlı öğretmenlerin yetişmesine imkân veren, teori ve uygulamayı bütünleştiren, araştırma temelli sürekli mesleki gelişimi sağlayan uygun modelleri tartışmak ve geliştirmek amacıyla ikinci toplantı, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman başkanlığında 20 Ekim’de düzenlendi. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre bu toplantıya Gazi, Ankara, Uludağ, 9 Eylül, İstanbul, Marmara, Çukurova ve Akdeniz Üniversitesi eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri katıldı.

PROGRAMLAR GÜNCELLENECEK

Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK tarafından öğretmen yetiştirme programlarıyla ilgili olarak daha nitelikli öğretmen adayları yetişmek amacıyla 240 bin barajının belirlenmesi, kontenjanların tedrici olarak azaltılması, ikinci öğretim programlarının kapatılması gibi bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Ayrıca toplumsal ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda başlatılan lisans programlarının güncellenmesi çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Yeni hazırlanmakta olan programlarda eğitimin tarihi, sosyal, kültürel ve etik boyutlarının dikkate alındığını, konulan bazı yeni derslerle öğretmen adaylarının sosyal, kültürel ve etik konularda duyarlılıklarının arttırmasının amaçlandığını dile getirdi.

YENİ MODELLER GELİŞTİRİLECEK

Çalıştayda daha önce yapılan toplantıda gündeme getirilen bazı konulardan yola çıkarak öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda ulusal düzeyde bir yol haritası oluşturabilmek amacıyla izlenebilecek yol ve yöntemler üzerinde duruldu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Strateji Belgesi’nde öğretmen yetiştirme sis-teminin geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında yer alan amaç, hedef ve eylem planları müzakere edildi.

İYİLEŞTİRMELER OLACAK

Daha etkili bir öğretmenlik eğitimi için eğiticilerin eğitimi, üniversite/fakülte-milli eğitim müdürlüğü/okul işbirliği kapsamında yapılabilecek iyileştirmelere yönelik öneriler ele alındı. Bu çerçevede, özellikle eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin, il düzeyinde öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimi ve ‘okul geliştirme’ konularında daha fazla katkı sağlamasına yönelik modeller üzerinde duruldu.

ARAŞTIRMACI ÖĞRETMENLER

Geliştirilmesi hedeflenen modelde, öğretmen eğitimi sürecinde teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi, araştırma ve uygulama temelli öğretmen eğitimi, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin kurumsallaştırılması, öğretmen yetiştirme sürecinde uzman/rehber öğretmen desteğinin sağlanması, öğretmen yetiştiren kurumlarla okulların işbirliğinin güçlendirerek daha nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. ‘Eğitimde Kalite İçin Etkili Öğretmenlik Eğitimi’ adıyla 6 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaylardan elde edilen sonuçlar üzerine hazırlanacak rapor, yakında eğitim fakülteleriyle de paylaşılacak.