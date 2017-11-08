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    YÖK’ten meslek yüksekokulu atağı

    AA
    08.11.2017 - 11:13 | Son Güncelleme:

    YÖK bünyesindeki Meslek Yüksekokulları Komisyonu’nun ‘Meslek Yüksekokulları (MYO) Çalışma Grubu’ toplantısında, mesleki yükseköğretimin niteliğinin artırılmasıyla ilgili konular değerlendirilerek, yakın zamanda çalıştay düzenlenmesi kararlaştırıldı.

    Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, ‘Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubu’ toplantısı, komisyon yürütücüsü YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

    YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın yanı sıra diğer çalışma grubu üyeleri katıldığı toplantıda, Türkiye'deki mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu ve sorun alanlarına yönelik ‘Mesleki ve Teknik Ortaöğretim’ ve ‘Yükseköğretimde Mesleki ve Teknik Eğitim’ başlıklı iki sunum gerçekleştirildi. Mesleki yükseköğretimin niteliğinin artırılması için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

    Çalışma grubunun değerlendirme ve önerileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında oluşturulan Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunda görüşülecek.

    ÇALIŞTAYDA ELE ALINMASI ÖNERİLEN KONULAR
    Toplantıda, YÖK'te kısa bir süre içerisinde ilgili bütün paydaşların katılımıyla MYO çalıştayı düzenlenmesine karar verildi.

    Çalıştayda, "2017 yılında ön lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısında yaşanan düşüşün nedenleri, mesleki ortaöğretim ile yükseköğretim programları müfredatları arasındaki uyum sorunları, ortaöğretim ve yükseköğretimdeki unvan uyumsuzluğu nedeniyle karşılaşılan sorunlar, mesleki eğitimde yeni yönelimler, mesleki yükseköğretimde yaşanan diğer sorunlar ve OSB'lerde kurulacak MYO'lara verilecek teşvik" konularının görüşülmesi kararlaştırıldı.

    Etiketler: meslek yüksekokulu
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