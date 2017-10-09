YÖK’ten BEÜ için rektör adayı ilanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Prof. Dr. Mahmut Özer’in ÖSYM Başkanlığı’na atanmasının ardından boş kalan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) rektörlük koltuğu için aday ilanına çıktı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bülent Ecevit Üniversitesi’ne rektör ataması yapılacak. İlgilenenler 9 Ekim 2017 tarihinden 23 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunabilirler. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde; ‘Profesör’ olarak en az üç yıl görev yapmış olması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması, rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması şartları aranacak. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir devlet veya vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değil. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.”

Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yapılabileceği gibi, rektoraday@yok.gov.tr adresine e-posta yoluyla da yapılabilir.