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    YÖK’ten 10 üniversiteye “Alan Odaklı Başarı Ödülü”

    Gamze KOLCU/ANKARA
    16.01.2018 - 20:01 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Londra merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’a (QS) Türkiye’deki üniversitelerin dünya ile rekabetini ölçtürdü. YÖK’ün ilk kez yaptırdığı alan bazlı değerlendirmede dünyadaki bin üniversite arasından ilk 400’e 10 Türk üniversitesinin girebildiği açıklandı. Buna göre Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri “Alan Odaklı Başarı Ödülü” almaya hak kazandı.

    YÖK’ten 10 üniversiteye “Alan Odaklı Başarı Ödülü”Dünyaca ünlü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ilk kez Türkiye’deki üniversiteleri “alan bazlı” olarak dünya üniversiteleri ile karşılaştırdı. QS Dünya Üniversite Sıralamaları’nın verilerine göre, dünyadaki ilk bin üniversite içerisine Türkiye’deki 186 üniversiteden 10 üniversite girebildi.

    İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk sırada yer aldığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır" sözleriyle eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi ise 4. sırada çıktı.

    Türkiye’deki 186 üniversite arasından yalnızca 52’si uluslararası alanda değerlendirmeye uygun bulundu. Bunlar arasındaki 10 üniversite ise 24 alanda rekabet edilebilir bulundu. Hazırlanan listeye göre dünyadaki bin üniversite ile yarışabilecek 10 üniversite ve en iyi oldukları alanlar şöyle:

    1- İstanbul Teknik Üniversitesi – Maden Mühendisliği

    2- ODTÜ – Maden Mühendisliği

    3- Bilkent Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

    4- Boğaziçi Üniversitesi – Elektrik elektronik Mühendisliği

    5- Koç Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler /Arkeoloji

    6- İstanbul Üniversitesi – Tıp/ Eczacılık /Eğitim/ Ziraat

    7- Hacettepe Üniversitesi – Eğitim Fakültesi /Tıp /Eczacılık

    8- Sabancı Üniversitesi – Mekanik Mühendisliği ve havacılık

    9- Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi

    10- Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi

    Etiketler: gazetehaberleri , Yükseköğretim Kurulu , yök , Quacquarelli Symonds
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