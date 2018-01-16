YÖK’ten 10 üniversiteye ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’
Hürriyet Eğitim
16.01.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:
YÖK, ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’ alan 10 üniversiteyi açıkladı. Buna göre Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’ almaya hak kazandı.
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