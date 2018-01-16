YÖK’ten 10 üniversiteye ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’

YÖK, ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’ alan 10 üniversiteyi açıkladı. Buna göre Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’ almaya hak kazandı.

Ayrıntılar geliyor…