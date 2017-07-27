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    YÖK'te yardımcı doçentlikle ilgili çalışma grubu oluşturuldu

    AA
    27 Temmuz 2017 - 14:10Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 14:16

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlikle ilgili açıklamasından sonra bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdiklerini ve çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, İslam dünyasında yükseköğretim sistemleri ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK tarafından Bilkent Otel'de ‘İslam Dünyasının Yükseköğretim Alanını Oluşturmak’ temasıyla düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu'nun sonuç bildirgesini açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlikle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Saraç, şunları söyledi:
    "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki açıklamasından sonra aynı gün, yani dün (26 Temmuz) bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdik ve çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Çok yakın bir süre içinde konuyu zamana yaymadan somut bir önerinin oluşacağını burada söylemek isterim. Buradaki öncelik yardımcı doçentlik mevcut sistemdekilere hiçbir şekilde olumsuz etkisinin olmaması, bu yönde atılacak adımın yükseköğretim sistemine yeni bir soluk getirmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten bu husustaki sözleri bu yeni bir heyecan yeni bir soluk getirilmesi yönünde çok olumlu bir yönlendirme."

    Saraç, mevcut yardımcı doçentlerin hiçbir mağduriyet yaşamamaları ve kazanımlarını kaybetmemeleri için azami dikkat edileceğini de söyledi.

    Etiketler: YÖK , yardımcı doçent , Prof. Dr. Yekta Saraç
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