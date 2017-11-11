YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular ve cevaplar yayımlandı!

YÖKDİL sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Yabancı dil bilgilerini resmi olarak teyit etmek isteyen vatandaşların katıldığı YÖKDİL, sorular ve cevapların yayımlanmasının ardından sonuçları ile araştırılmaya başlandı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sorular ve cevaplar hakkında detaylı bilgiler

YÖKDİL soruları ve cevapları adayların erişime açıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınav soruları ve cevapları adayların kişisel bilgileriyle görüntülenebilecek.

Anadolu Üniversitesi YÖKDİL soru- cevap duyurusunda; ‘5 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL Sınavı soruları adayların erişimine açılmıştır. Sınav itirazları 06-10 Kasım 2017 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen şekilde yapılacaktır.’ İfadelerini kullandı.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 9 Temmuz tarihinde gerçekleşen bir önceki sınav döneminde 27 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu tarih baz alınırsa, bu dönem gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların 22 ile 24 Kasım tarihinde açıklanacağı öngörülmektedir. Bu tarih YÖK'ün yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.



SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?



Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.