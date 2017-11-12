YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim tarihinde ilk "alana özgü dil sınavı" olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’nın üçüncüsü 5 Kasım Pazar günü gerçekleşti.

Sınav, saat 09.30'da başladı ve adaylardan çoktan seçmeli 80 soruyu 180 dakikada yanıtlamaları istendi.

YÖKDİL sınav değerlendirmesi, 100 puan üzerinden yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak. Yanlış yanıtlar sınav sonucuna etki etmeyecek. YÖKDİL sınav sonuçları "yokdil.yok.gov.tr" adresinden açıklanacak.

YÖKDİL SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2017 yılı itibariyle düzenlenen YÖKDİL sınav sonuçları 22 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Zira son sınav 9 Temmuz'da düzenlemiş ve sonuçları 27 Temmuz'da açıklanmıştı.

İLK AKADEMİK DİL SINAVI

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik "akademik yabancı dil sınavı" niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.