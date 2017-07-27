YÖKDİL sonuçları Anadolu Üniversitesi sorgulama sayfası

YÖKDİL sonuçları sınavın üzerinden 18 gün geçtikten sonra erişime açıldı. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvuracak olanların girdiği YÖKDİL 9 Temmuz sınav sonucu Anadolu Üniversitesi resmi sayfası üzerinden duyuruldu. Sonuçlar online sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Peki YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen 9 Temmuz YÖKDİL sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Sınava girenlerin sonucunu öğrenmek için anadolu.edu.tr sistemine giriş yapması gerekiyor.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?



Bu sınava yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.



SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?



YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.



ÜÇÜNCÜ SINAV KASIM AYINDA



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gelen taleplere ilişkin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda ikinci YÖKDİL sınavının 9 Temmuz’da yapılmasına karar verdiklerini belirtti. İngilizceye ek olarak Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde de sınav yapılacağını söyledi. Saraç bu yıla mahsus olmak üzere üç YÖKDİL sınavı olacağını ve üçüncü sınavın kasımda olabileceğini de dile getirdi. Saraç’ın açıklamalarında ifadeler yer aldı:



“Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere YÖKDİL Sınavına ilişkin yaptığımız anketler neticelendi. YÖKDİL Sınavını erken tarihte tekrarlamamıza dair anketimizde yüzde 68 oy oranı ile ‘evet’, İngilizce’ye ek olarak hangi dillerde talep olduğuna dair anketimizde ise yüzde 62 oy oranı ile ‘Arapça’ birinci gelmişti. Konuya ilişkin karar alırken anket sonuçlarını da mutlaka dikkate alacağımızı beyan etmiştik. Sizlerden gelen taleplere ilişkin yaptığımız değerlendirmeler neticesinde ikinci YÖKDİL sınavının 9 Temmuz 2017 tarihinde yapılmasına ve bu sınavın İngilizce’ye ek olarak Almanca, Arapça, Fransızca dillerinde de yapılmasına karar verdik. Ayrıca bu yıla mahsus olmak üzere YÖKDİL Sınavını üç defa yapacağız. Üçüncüsünü Kasım ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bu yıldan sonra YÖKDİL Sınavı doçentlik ve lisansüstü takvimlerini de dikkate alınarak yılda iki defa yapılacaktır. Sizlerle birlikte aldığımız bu kararın hayırlı olmasını dilerim. ’Yeni YÖK’ olarak, alacağımız kararlara paydaşlarımızı ortak kılmaya devam edeceğiz.”