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    YÖKDİL sınav giriş yerleri yayımlandı!

    Hürriyet Eğitim
    30.10.2017 - 12:53 | Son Güncelleme:

    YÖKDİL sınav giriş yerleri Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sınav giriş belgeleri, 30 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında erişime açık kalacak. İşte, YÖKDİL sınav giriş yerleri ve sınav hakkında detaylı bilgiler

    YÖK'ün, Anadolu ve Ankara üniversiteleri işbirliğiyle düzenlediği YÖKDİL sınavı için giriş belgeleri YÖK’ün internet adresinden yayınlandı. Sınav 5 Kasım'da yapılacak.

    Adaylar Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı için giriş belgelerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) internet adresi üzerinden edinebilir. Sınav fen, sağlık, sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde 5 Kasım’da uygulanacak. YÖKDİL’e yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabiliyor.

    YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üçüncü YÖKDİL Sınavı 5 Kasım Pazar günü, 30 ilde ve 35 sınav merkezinde saat 09.30'da tek oturum halinde yapılacak.

    Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında düzenlenecek sınav, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak.

    YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

    YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

    Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

    SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

    YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.

    180 DAKİKADA 80 SORU SORULACAK

    Adaylara 180 dakikada 80 soru yöneltecek olan YÖKDİL, soruları çoktan seçmeli olarak 5 şık üzerinden sunacak. Adaylar, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunduracaklar.

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    Etiketler: sınav giriş belgesi
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