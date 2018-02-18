YÖKDİL her yıl uygulanacak

‘Alana özgü’ ilk akademik dil sınavı YÖKDİL mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor.

İSABETLİ BİR KARAR ALDIK

Mart 2017’de yapılan ilk YÖKDİL sadece İngilizce uygulanırken, temmuz ve kasım ayındaki sınavlarda İngilizce’nin yanında Almanca, Arapça ve Fransızca da değerlendirme kapsamına alındı. 2018 Birinci Dönem YÖKDİL sınavı başvuruları, 7-16 Şubat’ta tamamlandı. Bu dönemki başvurularla ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şunları söyledi:

“Yükseköğretim Kurulumuz tarafından alana özgü dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav olan YÖKDİL ilk kez 2017 yılında uygulanmaya başlanmıştı. 2017'de 3 dönemde yapılan sınavlara toplam 302 bin 256 aday başvurdu. Toplam rakama baktığımızda akademi lehine ne kadar isabetli bir karar aldığımız anlaşılıyor. 2018'in birinci dönemine ilişkin müracaatlar 16 Şubat’ta sona erdi. 103 bin 629 aday bu sınav için başvurdu."