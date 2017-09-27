YÖKDİL başvuruları ne zamana kadar devam edecek? 3. YÖKDİL sınavı ne zaman?

Yüksek Öğretim Kurulu, resmi internet sitesinden yayımladığı duyuruyla üçüncü YÖKDİL sınavı başvurularının alınmaya başladığı bilgisini verdi. YÖKDİL sınavı; fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerini kapsayacak. YÖKDİL sınavına; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek. Peki YÖKDİL başvuruları ne zamana kadar devam edecek? Sınav ne zaman gerçekleşecek?



YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLAYACAK?



Üçüncü YÖKDİL sınavına girecek olan adayların başvuruları 26 Eylül 2017 ile 6 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacak ve elektronik ortamdan başvuru yapacak olan adaylar internet adresinden başvurularını yapabilecekler.



YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Üçüncü YÖKDİL Sınavı, 5 Kasım 2017 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 09.30'da, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sınav fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak.