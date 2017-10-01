YÖKDİL başvuru işlemi nasıl yapılır? YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL başvurusu, Yükseköğretim Kurulu internet sitesi üzerinden alınmaya devam ediyor. Yabancı dil yeterliliklerini resmi olarak belgelendirmek isteyen adaylar, YÖKDİL sınavı ile bu işlemi gerçekleştirmek istiyor. Peki, Yüksek Lisans ya da doçentlik sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların rağbet göstereceği YÖKDİL ne zaman gerçekleşecek? İşte, YÖKDİL başvurusu ve sınavın kapsamı hakkında detaylı bilgiler

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üçüncü YÖKDİL Sınavı 5 Kasım Pazar günü, 30 ilde ve 35 sınav merkezinde saat 09.30'da tek oturum halinde yapılacak.

Sınav başvuruları yarından itibaren 6 Ekim'e kadar "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında düzenlenecek sınav, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.

180 DAKİKADA 80 SORU SORULACAK

Adaylara 180 dakikada 80 soru yöneltecek olan YÖKDİL, soruları çoktan seçmeli olarak 5 şık üzerinden sunacak. Adaylar, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunduracaklar.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.

Adaylara sınava girmek istedikleri alanı sınav başvurusu esnasında seçecektir. Adaylar sınav başvurularını onayladıktan sonra alan tercihlerini değiştiremeyecektir. Bu nedenle başvuru onayı verilmeden önce alan tercihinin doğru yapıldığı adaylar tarafından dikkatle kontrol edilmelidir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı

sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, bu kılavuzun “Engelli / Sağlık Sorunu Olan Adaylara Yönelik Uygulamalar” başlığında verilen bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Söz konusu adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden

alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

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