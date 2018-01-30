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    YÖKDİL 2018 başvuruları başladı!

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    YÖKDİL 2018 sınav başvuruları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün başladı. Akademik anlamda yabancı dil yeterliliğinin test edildiği ve belgelendiği YÖKDİL sınavı, bu yıl iki dönem olarak gerçekleştirilecek. Peki, başvuru tarihi yayımlanan YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, yabancı dillerini belgelendirmek isteyen kişilerin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler

    YÖKDİL başvuruları için süreç başladı. 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında başvuruların alınacağını duyuran Yükseköğretim Kurulu, sınav tarihiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Anadolu Üniversitesi ile ortak olarak gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili merakla araştırılan bazı detaylar

    YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    YÖKDİL başvuruları 30 Ocak-7 Şubat tarihlerinde yokdil.yok.gov.tr adresindeki sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

    Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

    Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

    YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sınav hakkında tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. Yetkililer tarafından tarih paylaşılmasıyla birlikte detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.

    Etiketler: yök
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