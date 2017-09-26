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    YÖK üstün başarı ödülleri sahiplerine verildi

    İHA
    26.09.2017 - 14:28 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 14:28

    YÖK tarafından ilk defa uygulanan YÖK Üstün Başarı Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

    2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde bu sene ilk defe uygulamaya geçen YÖK Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Bireysel ve kurumsal ödüllerin sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödüllerini aldı.

    Bireysel ödüllerde sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde; Yard. Doç. Dr. Ahmet Bildiren ve tez danışmanı Prof. Dr. Tevhide Kargın, fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde Yard. Doç. Dr. Bekir Akgöz ve tez danışmanı Prof. Dr. Ömer Civalek, sağlık bilimleri kategorisinde Dr. Sevinç Kurbanoğlu ve tez danışmanı Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan ödüle layık görüldü.

    Kurumsal ödüllerde; topluma hizmet ödülü Anadolu Üniversitesi, uluslararası işbirliği ödülü ODTÜ, üniversite sanayi işbirliği ödülü İstanbul Üniversitesi, yerel kalkınmaya katkı ödülü Gaziosmanpaşa Üniversitesine verildi.

    Etiketler: YÖK Üstün Başarı Ödülleri , 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni , Anadolu Üniversitesi , ODTÜ , istanbul üniversitesi
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