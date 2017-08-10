YÖK üniversitelerdeki rekor boş kontenjanı değerlendirdi: “Bilinçli ve seçici tercihin göstergesi”

Bu yıl üniversitelerde 2016’nın 4 katı yani 214 bin 430 kontenjan boş kaldı. YÖK, 2017 ÖSYS sonuçlarını değerlendiren bir analiz yayınladı. Raporda, taban puan uygulanan programlardan tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık programlarındaki gelişmelerin sevindirici olduğu belirtildi. Boş kalan kontenjanlarsa öğrencilerin daha bilinçli ve seçici bir tercih sürecinde olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. Lisans ve ön lisanstaki önemli sayıda boş bulunan kontenjanın öğrencilere ek yerleştirme döneminde önemli fırsatlar sunabileceği de hatırlatıldı. YÖK’ün 2017 ÖSYS analizinde öne çıkan başlıklar ise şöyle:

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞENLER ARTTI

-Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422 bin 950 oldu. Bu sayı geçen yıl lisans programlarına yerleştirilen öğrenci sayısı 423 bin 479 ile benzer. Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 2016’da 345 bin 579 iken, bu yıl yerleşen öğrenci sayısı 346 bin 675 oldu. Bu kapsamda devlet yükseköğretim kurumlarına yerleşen lisans öğrenci sayılarında artış var.

BOŞ KONTENJANLAR BİLİNÇLİ TERCİHLE İLGİLİ

-Yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan 214 bin 430 toplam kontenjanın 163 bin 613’ü ön lisans; 50 bin 817’si ise lisans programlarında. Tercih edecek öğrenci sayısı geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında önemli bir değişiklik olmamasına ve kontenjanlarda artış olmasına rağmen boş kontenjan sayıları öğrencilerimizin daha bilinçli ve seçici bir tercih sürecinde olduğunun göstergesi.

- Sınavsız geçişin kaldırılmış olması dikkate alındığında, meslek lisesi mezunlarımızın tercih edebileceği yüksek sayıdaki program sayısı memnuniyet verici.

İSTİHDAMDA GÜÇLÜK YAŞANAN ALANLARA YERLEŞENLERDE AZALMA

-Taban puan uygulanan programlardan tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık programlarındaki gelişme sevindirici. Öğretmenlik programlarında ilk kez uygulanan taban puan uygulaması ile özellikle istihdamda güçlük yaşanan bazı programlarda doluluk oranlarında önemli azalma gözlendi. Bu durum eğitim fakülteleri için merkezi olarak değil, kalite odaklı bir kontenjan planlaması olarak değerlendirilmeli.

AÇIKÖĞRETİMİN MARKA DEĞERİ YÜKSELİYOR

-Açıköğretim lisans programlarındaki puan türünün örgün puan türüyle aynı düzeye getirilmesi ve bu kapsamda açıköğretim lisans programlarına LYS ile öğrenci yerleştirilmesi bu programlarda doluluk oranını düşürdü. Bu durum da tenkitlere yol açan açıköğretimin sistemdeki büyük payında rasyonel bir şekilde azalma meydana getirecek, aynı zamanda açıköğretimin marka değerini yükseltecek.

YÖK BURSU DOLULUK ORANLARINI ETKİLEDİ

-YÖK bursunun ve rasyonel planlamaların uygulandığı temel bilimler, ziraat, orman, su ürünleri ve yer bilimleri programlarındaki doluluk ülkemiz ve yükseköğretim sistemimiz açısından sevindirici.

EK YERLEŞTİRMEDE ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNACAK

-Lisans ve ön lisanstaki önemli sayıda boş bulunan kontenjanlar öğrencilerimize ek yerleştirme döneminde önemli fırsatlar sunabilecek.

-2017 yerleştirme sonuçları Yükseköğretim Kurulu olarak son iki yıldır önceliklendirdiğimiz kalite odaklı büyümenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.