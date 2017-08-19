YÖK üniversite adaylarına neden tercih yapmadıklarını soruyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, yükseköğretim sisteminin her kademesinde kaliteyi öncelikli kılmayı ve nitelikli dikey büyümeyi hedefleyen ‘Yeni YÖK’ olarak ÖSYS-2017'de tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmayan 852 bin adaya "Neden tercih yapmadınız?" diye soracaklarını daha önce kamuoyuna açıkladıklarını belirtti.

TERCİH YAPMAYAN ADAYLARA ANKET

Bu kapsamda, YÖK tarafından ÖSYS-2017'de üniversitelere yerleştirme sayılarıyla ilgili yapılan analiz sonrasında, tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı öğrencilerin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenebilmesine yönelik veri toplamak amacıyla bir anket geliştirildiğini bildiren Saraç, şöyle konuştu:

"Konuyla ilgili karar alma süreçlerine katkı sağlayabilmek amacıyla tercihte bulunmayan üniversite adaylarımıza yönelik hazırladığımız anket uygulamasını 19 Ağustos saat 17.00’den itibaren başlatacağız ve anketimiz, 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar devam edecek. Yükseköğretim Kurulu tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket, tercihte bulunmayan ancak kayıtlarımızda e-posta adresleri bulunan yaklaşık 500 bin öğrencimizin bütününe iletilecek. Kayıtlarımızda e-posta adresi bulunmayan öğrencilerimiz de https://tercihanket.yok.gov.tr adresinden giriş yaparak anketi doldurabilecek."

Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket sonucunda ortaya çıkan geri bildirimlerden, Türk yükseköğretim sisteminin kalite odaklı kısa, orta ve uzun vadeli gelecek planlamalarında istifade etmeyi hedeflediklerini söyledi.