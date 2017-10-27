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    YÖK: TYT soruları YGS'den farklı

    EĞİTİM SERVİSİ
    27.10.2017 - 23:23 | Son Güncelleme:

    YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), YKS’yle ilgili sıkça sorulan sorular ve yanıtlar bölümünde iki konuya daha açıklık getirdi. Buna göre Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe ve matematik soruları Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndakilerin (YGS) benzeri olmayacak. Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

    TYT, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir. Türkçe testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili olarak Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecek.

    Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer fen bilimleri dersleriyle de ilişkili olarak temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bunları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecek. Özetle bilgiyi ezberlemeden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçmek istiyoruz.”

    Etiketler: YÖK , gazetehaberleri
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