YÖK soruyor: Neden tercih yapmadınız?

YÖK tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek anket, kayıtlarda e-posta adresi olan yaklaşık 500 bin adaya gönderilecek. Maili olmayan adaylar ise, 23 Ağustos saat 18.00’e kadar https://tercihanket.yok.gov.tr internet adresinden ankete katılabilecek.



YÖK bu sene çok fazla adayın tercihte bulunmaması üzerine, bunun nedenini araştırmak için öğrencilere yönelik yapacağı anket çalışması dün başladı.



YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, kurum tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek anketle ortaya çıkan geri bildirimlerin, yükseköğretim sisteminin kalite odaklı gelecek planlamalarında kullanılması hedefleniyor.