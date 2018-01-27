YÖK Kastamonu'da ‘Denklik Çalıştayı’ düzenliyor

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 3’üncü denklik çalıştayını gerçekleştireceklerini söyledi.

Çalıştaya ev sahipliği yapmasından dolayı Rektör Aydın'a teşekkür eden Açıkgöz, "Yurtdışından alınan diplomaların Türkiye'deki benzer alanlardaki diplomalara denkliği, eşdeğerliği konusunda inceleme yapan ve bununla ilgili kararlar oluşturulmasına hazırlık anlamında öneriler geliştiren ve sonra yürütme kurulu kararıyla bu önerileri karara dönüştürülmesinde önemli bir birim" dedi.

Yardımcı doçentlikle ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Açıkgöz, "Yardımcı doçentlik kadrosu 1980'den sonra ihtisas edilmiş bir kadro. Bu kadroya atanan insanlar kendilerini doçent yardımcısı olarak algılamış olabilirler. Halbuki tamamen bağımsız bir öğretim üyesi kadrosu. Yani yardımcı doçentlik, doçentlikten bağımsız bir kadro. Şu anda nihayetlenmiş bir durum söz konusu değil. Yükseköğretim Kurulu bazı öneriler geliştirdi. Bunları ilgili makamlara sundu" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda 77 personelin katılımıyla 27 Ocak’ta başlayacak çalıştay iki gün sürecek.