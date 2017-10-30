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    YÖK doçentlik sınavı için görüş istedi

    AA
    30.10.2017 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), doçentlik sınav süreci konusunda üniversitelerin yanı sıra tüm akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının da görüş ve önerilerinin alınması kararlaştırıldı.

    AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Yükseköğretim Kurulu tarafından doçentlik sınav sürecine dair üniversitelerin yanı sıra tüm akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerinin alınmasına karar verildi.

    Doçentlik sınav sürecinde, sözlü sınavın kaldırılmasını da içeren tüm görüş ve önerilerin 6 Kasım'a kadar "personel@yok.gov.tr" adresine e-posta olarak iletilmesi istendi.

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doçentlik sınav sürecine ilişkin, özellikle adaylardan gelen şikayetler üzerine yeni bir çalışma başlattıklarını ve görüşlerin istenmesi konusunda üniversitelere yazı gönderdiklerini açıklamıştı.

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