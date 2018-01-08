YÖK Denetleme Kurulu’na Prof. Dr. Doğru atandı

Bitlis Eren Üniversitesi’nin (BEÜ) kuruluş yılı olan 2007’de, kurucu rektör olarak göreve başlayan ve 2017’ye kadar bu görevi sürdüren Prof. Dr. Mahmut Doğru, buradaki görev süresinin dolmasının ardından Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından YÖK Denetleme Kurulu'na atandı.

Bitlis’teki görev süresince birçok başarıya imza atan ve bu sayede BEÜ’nün bölgedeki parlayan yıldızı olmasına öncülük eden Prof. Dr. Mahmut Doğru’nun YÖK Denetleme Kuruluna atanma haberi ise Bitlis’te sevinçle karşılandı.

YÖK Denetleme Kuruluna atanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mahmut Doğru, kendisine bu görevi tevdi edenlere teşekkürlerini ileterek, “Bu görev Bitlis’teki başarımızın bir takdiri” dedi.

Bitlis’te 10 yıl gibi uzun bir süre görev yaptığını ve bu sebeple çok güzel günlerinin geçtiğini belirten Doğru, Bitlis’in her zaman kalbinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Atandığı görev itibariyle Bitlislilerin artık Ankara’da bir temsilcisi olduğunu anlatan Prof. Dr. Mahmut Doğru, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Bitlis için ne gerekiyorsa ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.