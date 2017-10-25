YÖK burslusu uluslararası öğrenciler buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursuyla Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde lisans veya doktora eğitimi gören uluslararası öğrencilerden bir bölümü, YÖK tarafından düzenlenen bir günlük kültür gezisi kapsamında Ankara'da buluştu. Öğrenciler, 22 Ekim Pazar günü öğleden sonra Ankara'da toplandı. 23 Ekim Pazartesi sabah önce TBMM'ye giderek Meclis kulisi, kampus ve Genel Kurul salonunun görülmesini kapsayan bir Meclis gezisi gerçekleştirdi. Keçiören Belediyesi’nin Estergon Kalesi’nde verdiği öğle yemeğinden sonra Hacı Bayram Camii ve çevresini gezen öğrenciler, Hamamönü tarihi semtini de görme imkânı buldu. Hamamönü’nde Afrika Kültür Evi’nde ağırlanan öğrenciler, daha sonra YÖK binasına geçtiler.

SORUNLARI DİLE GETİRME ŞANSI BULDULAR

Arnavutluk, Bangladeş, Kosova, Makedonya, Pakistan ve Ukrayna’dan (Kırım) gelen öğrenciler, YÖK konferans salonunda YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Rahmi Er, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, Genel Sekreter Yardımcıları, YÖK Uluslararası İlişkiler Dairesi personeli, Akademik Destek ve Değişim Dairesi Başkanı ve Personeli ile bir araya geldi. Öğrencilere hitaben YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu tarafından selamlama konuşması yapıldı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er de Türk Yükseköğretim sistemi hakkında kısa bir bilgilendirme sunumu yaptı. Daha sonra kurumda verilen akşam yemeği sırasında öğrenciler, YÖK üyeleri ve çalışanlarıyla sohbet edip sorunlarını dile getirme imkanı buldu. Öğrencilerin tümü, bu buluşmadan memnun ayrılarak, YÖK personeli tarafından üniversitelerinin bulundukları şehirlere gitmek üzere yolcu edildi.