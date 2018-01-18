Yok böyle şansızlık! Dünyaya tanıtılacaktı ama yolda kaza yaptı

BMW, bu son dakika gelişmesi üzerine ‘X7’ modeli için hazırladığı özel stantta ‘X’ harfini silerek sadece 7 rakamını bırakmış.

Bu sayede 7 Serisi’ni sergileyerek boşluğu doldurmuş. BMW’nin 6 kişilik yeni SUV modeli X7’nin konsepti geçtiğimiz yıl Frankfurt fuarında sergilenmişti. Aracın seri üretime hazır ilk halini ise tüm dünya ilk kez Detroit’te görecekti. Şu anda BMW’nin Amerika’daki Spartanburg fabrikasında ön üretimine başlanan X7 modelinin 2019 yılı başında Amerika’da satışa sunulması bekleniyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR