Yok böyle rüzgâr!

TÜRKİYE’de yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerlileşmeyi sağlayacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında ilk rüzgâr enerji ihalesi bir rekora şahit oldu. Dünya rüzgâr enerjisi piyasasının yaklaşık yüzde 90’ını elinde bulunduran 8 devin katıldığı ihaleyi, Siemens-Türkerler-Kalyon Ortak Girişim Grubu kilovat saat başına 3.48 dolar/cent teklifiyle kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, YEKA ihalesinde fiyat düşüşünde tarihi bir rekor gerçekleştiğini belirterek, “Düne kadar rüzgârda yerli katkı payıyla kilovatsaat (kWh) başına 10.3 dolar/cent’lik alım maliyeti, tarihi bir rekorla kWh başına 3.48 dolar/cente düşerek, bir dünya rekoru fiyatla gerçekleşti. Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, bu kadar büyük firmaların katıldığı bu kadar büyük bir rekabet ortamında gerçekleşen ihaleyle, Türkiye, ne kadar önemli bir ülke olduğunu dünyaya bir kez daha haykıran bir netice ortaya koydu. Bugün, ortaya çıkan sonuç, Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı yapacağını da gösterdi” dedi.

30 TUR KIYASIYA REKABET

Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü yapacak YEKA projesinde güneş enerjisinden sonra sıra rüzgâra geldi. Dün Ankara’da kWh başına açık eksiltme usulüyle ilk rüzgâr YEKA ihalesi gerçekleşti. Komisyon başkanlığını Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın yaptığı ihaleye, Vestas-Enerjisa, General Electric-Fina Enerji, Goldwind-Akfen Holding-Beyçelik, Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji, Enercon-Polat Enerji-Limak Enerji, Nordex-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji, Ming Yang-İlk İnşaat, Senvion Rüzgâr Enerjisi Çözümleri-IC İçtaş Enerji olmak üzere 8 konsorsiyum katıldı. İhalede en düşük teklifi 3.48 dolar/cent ile Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji ortaklığı verdi. İhalenin son turlarında Siemens’in içinde yer aldığı konsorsiyum ile Çin’deki en büyük özel rüzgar türbini üreticisi Ming Yang ve İlk İnşaat’ın oluşturduğu konsorsiyum arasında kıyasıya bir çekişme yaşandı. 30 tura kadar kıran kırana süren ihalede Ming Yang-İlk İnşaat, 11 kez mola aldı. Enerji uzmanları, Alman ortaklığının ihaleyi kazanmasını ‘Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni dönemin habercisi’ olarak yorumladı.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye’nin bu ihaleyle sadece maliyetlerini düşürmediğini, ihalenin Türkiye’nin bir enerji üssü olma noktasında ve sadece enerji kaynakları, maliyetleri açısından değil, teknolojileri açısından da bir merkez olması noktasında çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. 2019’a kadar yerli üretim rüzgâr türbinlerini sisteme dahil edeceklerini kaydeden Albayrak, şöyle konuştu: “10 yıl asgari Ar-Ge yatırım şartıyla, yaklaşık bir türbindeki 8 bin küsür endüstriyel parçanın kırılımları ile birlikte yüzde 65’inin Türkiye’de üretilmesiyle, artık tedarikçisinden yan sanayicisine ve endüstrisine kadar çok büyük bir teknoloji üretim üssü olma noktasında adım atıldı. Türkiye için gurur verici bir gün. Yaklaşık 12 şehrimizde yapılacak rüzgâr türbini yatırımıyla, toplam 1 milyar doların üzerinde bir yatırım bugünkü küresel resimde Türkiye’ye kazandırıldı. Güneşte hedefimiz 2018’de Türkiye’de ilk yerli üretim panelleri devreye almaktı. İnşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgâr türbinlerimizi de sisteme dahil edeceğiz.”

İHALEDEN RAKAMLAR

1000 MW Kurulacak rüzgâr tesisi 1 milyar dolar

Yatırımın toplam tutarı 400 MW/yıl türbin üretim kapasitesi

1.1 milyon eve yeterliüretilecek elektrik miktarı

10 yıl Ar-Ge zorunluluğu

TEKLİFİN ARKASINDAKİ DÖRT NEDEN

1- Siemens Türkiye’de pazar payını artTırmak istiyor

2- YEKA kapsamındaki sahalar kapasite faktörü yüksek sahalar

3- RüzgÂr enerjisinde maliyetler düşüyor

4- Türkiye enerji piyasasının geleceğine güveniyor

FİYATLAR NE ANLAMA GELİYOR?

DELOITTE Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek, ihalede çıkan fiyat için “2016 yılı piyasa fiyatı olan 4.62 cent/kWh’in yüzde 25 altında, ihale için belirlenmiş olan tavan fiyatın yaklaşık yarısı, rüzgâr projelerinin destekleme tavanı olan 7.3 cent/kWh’in yarısından da düşük, ucuz kaynak olarak öne çıkan yerli kömürün destekleme fiyatı olan 5.3 cent/kwh’in de altında” dedi. Tek, “Biz yenilenebilir ihalelerini, Türkiye’nin enerji üretim portföyünde temiz enerjili büyümeye geçişte çok önemli kilometre taşları olarak görüyoruz. En büyük arzumuz ise düşen enerji fiyatlarının hayata geçebilmesi için bu ihale ve diğer ihaleler için finansman süreçlerinin başarılı bir şekilde kapanması ve bu yatırımların hızla hayatımıza geçerek daha ucuz ve temiz enerjiye kavuşmamız. Uzun vadede de bu projenin başarısı ülke enerji maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra ülkemizin rüzgâr türbini alanında bir ihracat üssü olması ile değerlendirilebilir” dedi.

TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNDE DÜNYAYA MESAJ

KONYA Karapınar güneş YEKA’sının dünyanın en büyüğü olduğunu söyleyen Albayrak, “Rüzgârda en büyüğünü, en iyisini, en ucuzunu dünya rekoru kırarak ortaya koyduk. İhale, Alman teknolojisi ve yatırımı ile birlikte Siemens’in kazanması ile neticelendi. Bugün ortaya çıkan sonucun Türkiye-Alman ilişkileri açısından bölgeye ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Dünyanın herhangi bir ülkesinde birçok şeyler yaşanabilir, bugün öyledir yarın böyledir. Kurumlar kişiler amenna, bugün gelir yarın gider, ancak devletler ve ilişkiler uzun solukludur. İnşallah önümüzdeki dönemde iki ülke işbirliklerinin gelişmesine daha çok katkı yapacak bu ve benzeri süreçleri hep birlikte yaşarız” dedi.