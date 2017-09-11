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Yok böyle karpuz: Fiyatı 180 lira!

Ceyhun KUBURLU
11.09.2017 - 13:23 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 13:25

Türkiye’deki zincir marketlerde ve bazı gurme restoranlarda satışa sunulan şekilli meyveler tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Fiyatları 7 lira ile 180 lira arasında değişen bu ürünler arasında salatalık, karpuz, kavun, elma ve liman bulunuyor. Daha çok hediyelik ürün olarak satılan bu şekilli meyveler Shaped Fruit markasının Türkiye’de kendi tarla ve bahçelerinde üretiliyor.

GDO’LU DEĞİL
Projeyi 2 milyon liralık Ar-Ge yatırımı ile hayata geçirdiklerini anlatan İsmail Yanarateş, “Genetik oynama olmadığına dair sertifikamız mevcut. Yani ürünler GDO’lu değil. Her çiftçi gibi biz de ürünlerimizi hasat sonrası tarım bakanlığı testlerine tabi tutuyor ve satışa sonrasında çıkarıyoruz.
Yok böyle karpuz: Fiyatı 180 lira
Karpuz-kavun Adana, limon Osmaniye, elma Mersin-Niğde-Maraş, salatalık İstanbul’dan. Meyvelere şekilleri ise olgunlaşma dönemine girerken tekniğine uygun özel kalıplarla veriyoruz” dedi.

 

 

Etiketler: İsmail Yanarateş , Karpuz , elma
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