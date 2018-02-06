Yok böyle harcama... 17.8 milyar lira gezmeye gitti

TEMMUZ, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha

fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.1 artarak 33 milyon 16 bin seyahat olarak gerçekleşti. Seyahate çıkanlar, ortalama 540 TL harcadı. Seyahate çıkanlar, 17 milyar 831 milyon 201 bin TL harcadı. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.1 atmış oldu. 2016’nın üçüncü çeyreğinde yapılan toplam harcama tutarı ise 15 milyar 360 milyon 556 bin TL’ydi. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 88.8’ini 15 milyar 832 milyon 489 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 11.2’sini ise 1 milyar 998 milyon 712 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

9 AYDA 49.1 MİLYON KİŞİ

2017’nin ilk çeyreğinde seyahat eden kişi sayısı 10 milyon 227 bin kişi olurken, ikinci çeyrekte ise 14 milyon 116 bin kişi seyahat etmişti. Üçüncü çeyrekte seyahat eden 24 milyon 804 bin kişi de eklenince 9 ayda toplam seyahat eden kişi saysı 49 milyon 147 bin kişi olarak gerçekleşti. 2017’nin ilk 9 ayında seyahat için yapılan harcama tutarı ise 29 milyar 757 bin 387 TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde seyahat eden kişi sayısı 44 milyon 90 bin, harcama tutarı ise 24 milyar 64 milyon 970 bin TL’ydi.

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