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    Yok böyle bir taksici

    DIŞ HABERLER
    11.11.2017 - 22:53 | Son Güncelleme:

    Avusturya’dan bir taksici akıl almaz bir iddiayla gündemde. Monaco’dan aldığı müşteriyi Avrupa’da gezdirmiş. 18 bin Euro’yu tahsil için gittiği Meksika’dan da eli boş dönmüş.

    Alman basınında yer alan habere göre Viyanalı 47 yaşındaki taksici, ekim ayında Monte Carlo’dan aldığı müşteriyi Fransa’nın Nice kentine sonra Brüksel’e götürdü. Birlikte Londra’ya geçen ikili, oradan Slovakya’nın Zilina kentine ve Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine gitti. Sonra yine Londra. Londra’ya vardığında taksici pes edip “Artık yeter” diyerek 18 bin Euro (81 bin TL) tutan faturayı uzattı. Yanında o kadar para olmadığını söyleyen müşteri, “Para Meksika’da” deyince oraya da gitti. Dolandırıldığını da müşteri kayıplara karışınca anladı.

    Etiketler: Avusturya , gazetehaberleri
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