YÖK Başkanı’ndan birinci öğrencilere mektup

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında AEÜ fakültelerine birincilikle yerleşen 6 öğrenciye başarıları nedeniyle onları teşvik etmek ve geleceğimizin umudu gençlere desteklerini göstermek amacıyla tebrik mektubu gönderdi.

Yekta Saraç’ın fakülte birincilerine gönderdiği tebrik mektupları AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya tarafından senato salonunda senato üyelerinin de katıldığı toplantıda öğrencilere verildi.

Üniversite Rektörü Vatan Karakaya gençlere üniversiteye hazırlanır gibi hayata hazırlanmaları önerisinde bulunarak onları tebrik etti.