YÖK Başkanı’ndan beklenen açıklama geldi: Üniversite sınavları bir hafta sonunda yapılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıl ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan 2017-2018 Akademik Yıl Açılışı Töreni’nde üniversiteye giriş sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Saraç, yeni sistemde sınavın bir hafta sonunda yapılıp bitirilmesini hedeflediklerini söyledi. Ayrıca 18 puan türünü de azaltacaklarını açıkladı. Başkan Saraç şöyle dedi:

Üniversitelerimizin yeni eğitim yılına başladığı bugün üniversite giriş sınavlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dimaktir, canlıdır. Özellikle son 10 yılda ülkemizdede sürekli genişleyen ve büyüyen yapıdadır. Dolayısıyla bu durum belli zaman aralıklarında birtakım değişiklikleri gündeme getirmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda sosyal adelet ve fırsat eşitliği bakımında üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte giriş sisteminde aksayan tarafları gidirecek, sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak, daha yalın ve sade bir düzenlemenin Türkiye’ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu gerçektir.

LİSE EĞİTİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Eğitim öğretimin tüm kademelerinin üzerindeki sınav stresini azaltmamız gerekmektedir. Zira bunun eğitim öğretimin niteliği üzerinde olumsuz tesirlerini görüyoruz. Bilindiği üzere şu an ugyulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Sınavların ilki mart diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün sürmekte. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkiliyor. Yeni düzenlemeyle sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planmaktayız.

PUAN TÜRLERİ AZALACAK

Diğer önemli değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünü de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Her bir puan türünde genel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de şu olacak Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak. Üniversite eğitimine tüm branşlardaki eksikliklerin olumsuz etkileri olmakla birlikte özellikle bu iki daldaki eksiklik sonraki yıllarda telafisi en güç olanlarıdır. Bu, diğer müfradatın sorulmayacağı anlamına da asla gelmemektedir. Milli Eğitim müfredatı daha önce olduğu gibi yine sınavda sorulmaya devam edilecektir.

ÖĞRENCİLER TEDİRGİN OLMASIN

Üniversite sınavları milyonlarca kişiyi etkiliyor. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asal tedirgin olmasınlar. Endişeye kapılmasınlar. Sorular aynen eskisi gibi Milli Eğitim müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler. Sadece derslerine sarılsınlar. Yeni düzenlemeyle sınavı öğrencilerimiz aileleri, rehber hocaları ve bu sistemi yürüten bizler için daha yalın daha sade daha sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Yapmak istediğimiz aynen bu.