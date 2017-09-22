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    YÖK Başkanı: Sınavsız model olamaz

    AA
    22.09.2017 - 23:06 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 23:06

    TEOG’un kaldırılmasının ardından tartışılmaya başlanan üniversiteye giriş sistemiyle ilgili Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) açıklama geldi.

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemindeki merkezi sınavların fırsat eşitliğini ve adaleti temin ettiğine yönelik daha önceki açıklamalarını hatırlatarak, “Anadolu’nun herhangi bir yerinden gelen imkânları sınırlı bir çocuk, bu merkezi sistemle Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine girebiliyor. Demek ki adil bir düzenek. Üniversiteye girişte sınavsız bir model bugünkü şartlarda söz konusu olamaz. Sosyal adaleti sağlayan merkezi sınav bu yıl yine gerçekleştirilecek. Giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sisteme yönelik bir hazırlığımız var” dedi.

    Saraç, özetle şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın çok haklı olarak dile getirdiği gibi öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmamız gerek. Sınav stresi, eğitim-öğretimin her kademesinde öğrenci üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bu, eğitime de olumsuz etki ediyor ama bu durum bize şöyle bir görev yüklüyor: Stresi azaltan daha yalın bir sistemle öğrencilerimizin muhatap olmasını sağlayacak bir düzenlemenin Türkiye’ye kazandırılması.

    TEDİRGİN OLMAYIN
    Yükseköğretimde üzerinde iyi çalışılmayan büyük, radikal değişikliklerin bazen yıkıcı tesirleri olabilir. Bundan dolayı giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sisteme yönelik bir hazırlığımız var. Fakat öğrencilerimiz ve ailelerimiz kesinlikle tedirgin olmasınlar. Çalışma şekillerini etkileyecek bir değişiklik söz konusu olmayacak. Bunu YÖK Başkanı olarak sarahatle ifade ediyorum. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz, asla tedirgin olmasın. Öğrencilerimiz, çalışma şekillerini değiştirmesin. Lise, ortaokul müfredatına sıkı sıkı sarılsınlar. Derslerine iyi çalışsınlar, iyileştireceğimiz ve yalınlaştıracağımız sistem öğrencilerimizin çalışma stillerini değiştirici nitelikte asla olmayacak.” 

    Etiketler: YÖK , merkezi sınav , gazetehaberleri
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